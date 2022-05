L'art du tifaifai s’expose à Raiatea

Raiatea, le 25 mai 2022 - Jusqu’à samedi midi, les couturières de Raiatea exposent leurs tifaifai à la mairie de Uturoa. Ravies de retrouver les clients après trois années d’absence et les difficultés de la crise sanitaire.



Après trois années d’interruption, les couturières Vahine Chalons et Marie Niuaiti se sont donné rendez-vous pour exposer ensemble leurs créations. La salle des mariages de Uturoa regorge de tous leurs trésors : tifaifai ou tifaifai de naissance, taies d’oreillers, chemins de table sont en vente depuis lundi et ce, jusqu’à samedi midi. Cousu à la main, le tifaifai est un art qui se perpétue et dont les clients raffolent malgré des difficultés : “On a commencé à tenir une aiguille à l’âge de 16 ans pour aider nos mères. Depuis longtemps maintenant, nous sommes devenues artisanes, soit patentées soit grâce à l’association, mais le prix du tissu, du fil, ne fait qu’augmenter et les arrivages se font par à-coups. Il n’est pas toujours simple de satisfaire les clients, on n’a pas toujours les bonnes couleurs disponibles, surtout depuis le Covid”, expliquent Marie et Vahine.



Une exposition temporaire plutôt qu’une exposition permanente



Pour ces deux femmes chevronnées, cette exposition est l’occasion de donner rendez-vous à tous les amoureux de la couture, aussi bien les locaux que les touristes. Une exposition temporaire leur permet, avant la fête des mères, de vendre leur art. Plus attrayante que le fare de l’artisanat où, selon elles “il ne passe pas grand monde”, Vahine et Marie préfèrent cette formule : “Au fare de l’artisanat, on attend les clients sans pouvoir coudre alors que les expositions temporaires permettent de préparer les tifaifai chez nous car ça nous demande beaucoup d’heures de travail à la maison. C’est pour ça aussi que le tifaifai est cher. Et là, avec la hausse des matières premières, on est obligées de répercuter la hausse des coûts sur le prix de vente mais heureusement, les clients ne se plaignent pas et il y a du monde.”