L'armée mobilisée à Teahupo'o

Tahiti, le 3 mai 2023 – Le haut-commissaire Éric Spitz a sollicité la mobilisation des forces armées pour venir en aide aux sinistrés de Teahupo'o. Dans un premier temps, des militaires et plongeurs de la marine vont participer aux opérations de déblaiement et d'extraction des déchets, notamment des véhicules immergés dans le lagon.



Alors que le conseil des ministres doit prendre un arrêté déclarant l'état de calamité naturelle à Teahupo'o mercredi, le haut-commissaire Éric Spitz a sollicité auprès du contre-amiral Geoffroy d'Andigné une mobilisation des forces armées à la Presqu'île. Dans un communiqué diffusé mercredi, les services de l'État en Polynésie française dressent un récapitulatif détaillé des interventions opérées depuis lundi. Mais surtout, le haut-commissariat annonce les mesures prises par les militaires basés au fenua. À 11 heures mercredi matin, l'hélicoptère Dauphin a décollé pour des missions de reconnaissance. À terre, des militaires du RIMAP et le RSMA devaient être engagés dans l'après-midi pour aider aux opérations de déblaiement, d'extraction des encombrant et déchets. Enfin, des plongeurs de la marine nationale doivent également être mobilisés pour rechercher et marquer les véhicules immergés et faciliter leur extraction du lagon.



"En fonction de l'évolution de la situation mais également des besoins de la communes et des populations, les moyens engagés seront réévalués", précise le haut-commissariat, qui indique encore qu'un appel aux dons a été lancé au sein de ses services en solidarité avec les sinistrés.



Lourds dégâts



Pour le contexte, les services de l'État rappellent qu'à la sortie de l'alerte orange pour forte houle ce week-end, le PC de crise du haut-commissariat a été réactivé en urgence lundi à la suite d'un appel de la commune signalant "un épisode orageux ayant occasionné la sortie du lit de la rivière Faoro et des inondations importantes à Teahupo'o". En plus de la gendarmerie, la Protection Civile a engagé le Dauphin sur une mission "d'évaluation et de secours à personnes". Côté bilan sur place, les services du haussariat ont ainsi recensé plusieurs dizaines d'habitations inondées dont 35 particulièrement impactées, 5 véhicules entraînés dans le lagon et plusieurs autres immergés. Par ailleurs, 3 blessés légers ont été pris en charge par les services sanitaires et évacués vers Taravao.



Par ailleurs, des reconnaissances en Dauphin des vallées de la Papenoo et de la Fataua ont également été ordonnées pour détecter la présence d'éventuels embâcles. Des mesures préventives ont encore été prises par la commune Hitia o te Ra pour interdire l'accès à la Papenoo.