L'archipel de la Société en vigilance orange pour fortes pluies

Tahiti, le 10 janvier 2024 - Le centre météorologique Météo-France de Faa'a place jusqu'à jeudi après-midi les îles du Vent et les îles Sous-le-vent en vigilance orange pour risque de fortes pluies.

De fortes pluies sont attendues sur l'archipel de la Société. Un communiqué diffusé par le haut-commissariat mercredi à la mi-journée relaye la décision prise par la station de prévisions Météo-France de Faa'a de placer les îles du Vent et les îles Sous-le-vent en vigilance orange pour fortes pluies jusqu'à jeudi après-midi. Ce mercredi soir, un temps orageux est attendu, en particulier en deuxième partie de nuit. Sous les averses orageuses, d’importants cumuls de précipitations sont à craindre.



Le temps perturbé devrait se maintenir jusqu’à jeudi 11 janvier, en milieu de journée, avant de laisser place à une accalmie, puis aux éclaircies en cours d’après-midi. Les populations de cette zone sont invitées à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : • limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ; • ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ; • ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ; • éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ; • suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ; • composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.

le Mercredi 10 Janvier 2024 à 15:38 | Lu 629 fois