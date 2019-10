L'arbitre de Galles-France, non retenu pour les demies, s'excuse pour son geste

Tokyo, Japon | AFP | mardi 21/10/2019 - L'arbitre sud-africain Jaco Peyper s'est excusé pour avoir mimé le coup de coude du joueur du XV de France Sébastien Vahaamahina en quarts de finale de la Coupe du monde face au pays de Galles, a annoncé mardi World Rugby, qui ne l'a pas retenu pour les demi-finales.



"Jaco Peyper reconnaît que la photo prise de lui en compagnie de supporters gallois, qui a circulé sur les réseaux sociaux suite au quart de finale entre le pays de Galles et la France, était déplacée et il s'est excusé", a indiqué World Rugby, qui "confirme que le comité de sélection des officiels de match a écarté Jaco Peyper de sa sélection pour ce week-end".

Le Gallois Nigel Owens arbitrera la première demi-finale, samedi (10h00 françaises) à Yokohama (banlieue de Tokyo) entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, tandis que le Français Jérôme Garcès officiera lors de la seconde, entre l'Afrique du Sud et le pays de Galles le lendemain (10h00 françaises), toujours à Yokohama.

Peyper avait été photographié après le quart de finale perdu par les Bleus (20-19) à Oita (sud du Japon) en train de mimer, avec le sourire et en compagnie de supporters gallois, le coup de coude asséné par Vahaamahina au 3e ligne du XV du Poireau Aaron Wainwright, geste pour lequel il l'avait logiquement exclu à la 49e minute de la rencontre.

World Rugby avait annoncé lundi ouvrir une enquête et le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte avait réclamé une "lourde sanction".