L’apprenti voleur coupé dans son élan

Tahiti, le 2 décembre 2024 - Ce lundi, le tribunal correctionnel a condamné un jeune homme de 22 ans à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour plusieurs affaires de vol. Le prévenu, jugé pourtant pour cinq affaires différentes, a marqué son jugement par sa nonchalance et un simple aveu : il vole pour le plaisir.



Le prévenu est jeune, 22 ans, sans emploi et bientôt père avec sa compagne de 16 ans. Le couple partage une maison avec 12 personnes, de la famille pour la plupart. Une situation précaire qui a conduit le jeune homme à commettre une impressionnante série d'infractions en l'espace de six mois seulement. Tout a commencé le 25 juillet dernier, au Carrefour de Faa'a, où le prévenu a tenté de voler trois entrecôtes. Repéré par les vigiles, il a d'ailleurs fallu trois d'entre eux pour parvenir à immobiliser le jeune homme qui a refusé d'obtempérer. Interrogé par le tribunal sur les raisons qui ont motivé cet acte, le jeune homme a préféré tout mettre sur le dos de l'adversité : “La vie est dure en ce moment. Je l'ai fait pour ma petite famille.” Un argument qui pouvait s'entendre au vu de la situation professionnelle, sociale et familiale du prévenu. Hélas, au fil de l'audience, ce dernier s'est montré de moins en moins accablé et s'est même permis de s'amuser des faits qui lui étaient reprochés.



Ce qui a notamment été le cas pour la deuxième affaire. En effet, le 3 novembre dernier, à 4 heures du matin, un ami et lui se sont introduits au collège Notre-Dame des Anges de Faa'a. Selon le prévenu, il s'agissait d'une simple visite, sans intention de voler quoi que ce soit. Et pour cause, il s'agit de l'ancien établissement scolaire des deux intéressés. Une version de l'histoire que les caméras de surveillance du collège ne valident pas. Celles-ci montrant le prévenu très insistant sur chacune des portes qu'il a croisées. Selon les enquêteurs, le snack a été cambriolé et des jus de fruit auraient été volés. Des accusations que le prévenu réfute, avec le sourire.



Une chose est sûre, le jeune homme a pris goût aux infractions, au point de se sentir très à l'aise. Le 17 novembre dernier, l'homme a forcé les portes d'un magasin afin d'y voler l'argent de la caisse. L'alarme se déclenchant, le prévenu n'a pas bronché et a même préféré prendre son temps. Un culot assumé à la barre qui n'a fait sourire que lui. Responsable d'un autre vol à l'étalage dans une station, ainsi que d'une tentative de vol de scooter, le prévenu n'a pas semblé culpabiliser un seul instant face au tribunal. Une attitude qui n'a pas échappé au procureur de la République : “J'ai le sentiment que le prévenu commet des infractions par besoin et que rien ne peut l'arrêter dans ce sens”, a-t-il souligné avant de requérir un an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans. Le tribunal correctionnel de Papeete est allé dans le sens de ces réquisitions, espérant ainsi mettre fin à cette série noire d'infractions chez le jeune homme. Une idée qui a, une fois de plus, fait sourire l'intéressé...