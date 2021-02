L'appel du procès Radio Tefana renvoyé au 4 octobre

Tahiti, le 15 février 2021 – Le procès en appel de l'affaire Radio Tefana a été renvoyé lundi au 4 octobre prochain. L'un des avocats d'Oscar Temaru, Me David Koubbi, n'a pas pu se rendre en Polynésie en raison de la mise en place de la quatorzaine.



La cour d'appel de Papeete a renvoyé lundi au 4 octobre prochain le procès de l'affaire Radio Tefana qui devait s'ouvrir cette semaine. Un renvoi lié à l'absence d'un des avocats d'Oscar Temaru, le parisien Me David Koubbi, qui n'a pas pu se rendre en Polynésie en raison de la mesure de quatorzaine récemment mise en place. L'audience prévue en octobre doit s'étendre sur quatre jours.



Rappelons que dans cette affaire, le président du Tavini et maire de Faa’a, Oscar Temaru, avait été condamné le 11 septembre 2019 pour avoir organisé, entre 2010 et 2017, le financement sur fonds publics de la radio associative de sa commune, Te reo o Tefana, afin de promouvoir l'idéologie de son parti politique. En correctionnelle, il avait écopé de 6 mois de prison avec sursis assortis d’une amende de 5 millions de Fcfp. L'ancien directeur et président de l'association, Vito Maamaatuaiahutapu, avait écopé de 3 mois de sursis et 1 million de Fcfp d'amende et l'actuel président, Heinui Le Caill, de 1 mois de sursis et 500 000 Fcfp d'amende. L’association a quant à elle été condamnée à une amende de 100 millions de Fcfp.