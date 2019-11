L’appel d’offre pour l’aéroport est lancé

Dans le détail, le marché porte sur le « développement, l’entretien-renouvellement et l’exploitation des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a ». Comme évoqué ces dernières semaines par Edouard Fritch, l’avis précise que « le concessionnaire devra réaliser en début d’exécution du contrat de concession un programme de travaux initiaux, comprenant notamment la rénovation et l’extension à l’Est de l’aérogare, l’augmentation de la capacité des parkings voitures et le doublement du canal de drainage. Le montant estimatif du programme de travaux initiaux, qui sera précisé dans les documents de consultation, s’élève à environ 4,7 milliards de Fcfp. » En revanche, pas de trace de la demande d’Edouard Fritch à l’Etat pour que le futur concessionnaire reprennent l’entretien et l’exploitation des 46 aérodromes de la Polynésie…



Enfin, l’avis indique également que : « le concessionnaire réalisera les investissements nécessaires à l’aménagement, au développement et en particulier au maintien aux normes de l’aérodrome. L’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique. Le concessionnaire sera substitué au précédent concessionnaire dans un certain nombre de contrats et notamment d’autorisations d’occupation temporaire avec les occupants de l’aérodrome (AOT). Il sera également habilité à délivrer de nouvelles AOT sur l’emprise concédée. »



Les offres devront être déposées au plus tard le 6 janvier 2020.