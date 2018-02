L'anti-manuel de grossesse d'Anne Akrich

PAPEETE, le 2 février 2018. Anne Akrich vient de publier "Traité de savoir-rire à l'usage des embryons". Un véritable anti-manuel de grossesse.



La demie polynésienne Anne Akrich avait publié l'an dernier "Il faut se méfier des hommes nus". Ce roman avait été salué par la critique. Elle vent de publier "Traité de savoir-rire à l'usage des embryons", un véritable anti-manuel de grossesse.



Le troisième roman d'Anne Akrich, qui vient d'être maman d'un petit Abel, est largement autobiographique.



Histoire de lui épargner vingt ans de psychanalyse – ou de les préparer –, une mère écrit à son enfant in utero pour lui raconter d’où il vient, quel genre d’énergumènes sont ses parents, dans quelles circonstances il a été conçu. Car le bébé à venir est le fruit d’une rencontre improbable et cocasse entre deux êtres que tout aurait dû séparer : origine, milieu, famille, culture, et presque trente ans de différence.



Si vous aimez Groucho Marx, Philip Roth, Woody Allen et les boulettes aux artichauts, si vous êtes une future mère ou un futur père, si vous voulez connaître la vie secrète de vos parents avant votre naissance ou les pensées inavouables de votre génitrice pendant qu’elle vous attendait, si la béatitude convenue des femmes enceintes vous exaspère, alors cette confession corrosive et hilarante est faite pour vous.