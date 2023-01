L’année du lièvre d’eau sera “plus stable”

TAHITI, le 19 janvier 2023 - Le réveillon du nouvel chinois est prévu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Un grand bal sera organisé pour lancer les festivités. Richard Chenoux, responsable du temps Kanti, promet une année “plus facile” et “plus stable”. Elle est placée sous le signe du lièvre d’eau, un animal “plus docile” que le tigre qui l’a précédé. Les oracles seront délivrés, eux, à partir du 6 février.



Samedi soir, à minuit, la communauté chinoise basculera dans une nouvelle année placée, en 2023, sous le signe du lièvre (ou du lapin) d’eau. Les festivités du nouvel an chinois sont très attendues en raison des deux années d’annulation. Un bal sera même organisé samedi soir, le précédent du genre avait eu lieu il y a 20 ans ! Les festivités dureront 15 jours et se termineront par le traditionnel défilé des lanternes.



Le lapin, plus docile que le tigre



Richard Chenoux, responsable du temple Kanti, dresse les grandes lignes de l’année à venir. Se référant à l’almanach, il annonce une année un peu “ plus stable ” en raison du caractère “ plus docile ” que son prédécesseur. L’année 2022 était, elle, placée sous le signe du tigre d’eau. “ C’est tout de même plus facile d’opérer avec un lièvre, ou un lapin .” Il semble que des améliorations dans tous les domaines sont attendues. “ Les bons plants feront de bonnes récoltes ”, rapporte Richard Chenoux. Il ajoute tout de même qu’il y aura encore des maladies. “ Ce ne sera pas si grave mais il faudra rester vigilent, on va tendre vers l’équilibre .”



Les signes qui auront cette année besoin d’une protection particulière sont le rat, le coq, le cheval “ qui risque d’écoper de soucis de santé ”, et le lapin. “ Les Chinois pensent que, quand c’est son année, celle de son animal, tout peut être extrême, le positif comme le négatif .” La vigilance est de mise. Pour attirer le positif et contredire les mauvaises énergies, il faudra “ participer à des occasions comme des crémaillères, des naissances, des mariages ” et éviter “ les cérémonies d’enterrement, rencontrer des personnes malades ”. Pour les natifs du singe et du chien, en revanche, l’année s’annonce positive. “ Voilà pour ce qui est des prévisions globalement, mais je ne suis pas astrologue ”, précise Richard Chenoux. L’astrologie selon lui est un domaine très vaste. À l’inverse des oracles, “ difficile donc de définir l’avenir de toute personnes ”. De nombreux facteurs entrent en jeu.



Les oracles, des prévisions plus personnelles



Les oracles sont un moyen de recevoir des messages plus personnels et individuels. Ceux-ci “ viennent des cieux ”, de Kanti en particulier pour le temps de Mama’o. Ils donnent une orientation qu’il faut accentuer ou à l’inverse réduire.



Concrètement, et à partir du 6 février, c’est-à-dire après la première pleine lune de l’année, celles et ceux qui sont intéressées pourront prendre rendez-vous avec Richard Chenoux pour prendre connaissance de leur oracle. Des baguettes en bambou numérotées de 1 à 100 sont contenues dans un pot que Richard Chenoux secouera. Une baguette sortira du lot. Le numéro porté par cette baguette correspondra à l’oracle de l’année. Les textes existent déjà. Ils sont rédigés dans un chinois littéraire, une forme de poésie “ que j’interprète ”, explique Richard Chenoux. Les rencontres se font en tête-à-tête, dans le respect de l’intimité. Le tirage peut se faire à distance par l’intermédiaire d’un proche, mais “ il est toujours mieux d’êtres présent ”.



Calendrier des manifestations



Samedi 21 janvier : dîner dansant dans les jardins du temple Kanti, réveil des lions à partir de 23h30. Le dernier bal organisé à l’occasion du nouvel an chinois remonte à 2003. La soirée sera animée par Tahitian Boys Band, 600 convives sont attendus, des surprises sont prévues au cours de la soirée.



Dimanche 22 janvier : Danse des lions au siège de Si Ni Tong à 9 heures, ouverture de l’exposition culturelle dans les jardins de la présidence à 15 heures : danse des lions, discours et cocktail dînatoire avec chorale chinoise, spectacles de danses, démonstration d’arts martiaux…



Dimanche 29 janvier : journée culturelle chinoise au temple Kanti : stands sur la culture chinoise, prestation d’une chorale, spectacle de danse chinoise, démonstration d’arts martiaux, de tai-chi…



Samedi 4 février : défilé des lanternes. Départ de la mairie de Papeete vers 17 heures, arrivée à la présidence à 18h30 avec dîner-spectacle pour marquer la clôture des festivités.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 19 Janvier 2023 à 15:51 | Lu 784 fois