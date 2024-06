L'ancienne passerelle du PK 0 tire sa révérence

Tahiti, le 4 juin 2024. Comme annoncé, l'ancienne passerelle piétonne du PK 0 a été détruite suite à l'inauguration de la nouvelle.





C'est un symbole du bout de la route, chargé de souvenirs et maintes fois photographié, qui ne fera bientôt plus partie du paysage. Usée par le temps et officiellement condamnée l'an dernier , la passerelle verte qui reliait le PK 0 de Teahupo’o à la pointe Fare Mahora était en cours de démontage, ce mardi.Lancé lundi, le chantier de trois jours s'achèvera ce mercredi, entre la dépose de l'édifice, son démantèlement, l'évacuation des matériaux et la remise en forme du lit de la rivière Fau'oro, traversée par un chemin temporaire. Six ouvriers de l'entreprise Boyer, dont un chauffeur de tractopelle, sont mobilisés sur place.Une page se tourne, non sans émotion pour les riverains, suite à l'inauguration de la nouvelle passerelle , le mois dernier.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 4 Juin 2024 à 18:41 | Lu 112 fois