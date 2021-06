L'ancien hôtel du Tahara'a vendu au groupe immobilier City

Tahiti, le 31 mai 2021 – Construit en 1967 et fermé au public en 1998, le domaine de 12 hectares était en vente depuis 2018. Selon nos confrères de Radio 1, c’est le groupe immobilier français City qui a racheté l’ancien hôtel du Hyatt détenu depuis 2003 par Réginald Flosse.



Perché sur les hauteurs du Tahara’a, l’ancien Hyatt trouve enfin preneur, près de quatre ans après sa mise en vente en octobre 2018 et pas moins de 23 ans après sa fermeture. Selon nos confrères de Radio 1, le complexe détenu par Réginald Flosse depuis 2003 a été racheté par le groupe immobilier français City. Son dirigeant, Christophe Petit, avait d’ailleurs été reçu par le président Edouard Fritch début février. Le groupe avait alors confirmé son intention de s’engager activement sur un ou deux programmes d’investissement à Tahiti et à Moorea. La présidence avait d’ores et déjà indiqué que le premier projet sur la côte est de Tahiti comprendrait “un hôtel d’une centaine de clefs, mais aussi des résidences privées de standing, un centre commercial, une zone de restaurants et des zones de bien-être et de loisirs”. L’hôtel est désormais “détenu par une société par actions simplifiées nommée New Tahara’a présidée par Christophe Petit, dont la constitution a été publiée le 28 mai au Journal officiel”, révèle Radio 1.