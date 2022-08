L'ancien délégué ministériel aux Jeux olympiques devient vice-recteur de la Polynésie

Tahiti, le 24 août 2022 – Thierry Terret vient d'être nommé vice-recteur de la Polynésie française. Cet historien spécialiste du sport était auparavant délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Nommé pour deux ans, il remplace Philippe Lacombe, parti à la retraite.



On connaît désormais le nom du nouveau vice-recteur de la Polynésie française. Il s'agit de Thierry Terret, nommé pour une durée de deux ans par un décret du 22 août paru au Journal officiel de la République française de mardi. Il succède à Philippe Lacombe, parti à la retraite en fin d'année scolaire.



Thierry Terret débute sa carrière en 1985 comme professeur d'EPS. Cet historien spécialiste du sport poursuit ensuite sa carrière comme professeur des universités, notamment à Lyon où il dirige le centre de recherche et d’innovation sur le sport. En 2013, il est nommé recteur de l'académie de La Réunion, puis devient recteur de l'académie de Rennes de mars 2016 à février 2018. En avril de cette même année, il est nommé délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques.



Thierry Terret est reconnu comme l'un des principaux leaders de l'histoire du sport de ces dernières années au niveau mondial. Il considère les pratiques physiques comme des révélateurs pertinents des transformations des sociétés modernes. Il est l'auteur d'une centaine de publications dans les principales revues de sciences du sport, et directeur, auteur ou coauteur d'une soixantaine d'ouvrages. Il est également membres de plusieurs sociétés savantes dans le domaine des sciences du sport, des sciences de l'éducation et de l'action publique. Il a notamment été secrétaire adjoint de la société Alfred Binet et Théodore Simon (aujourd'hui Société libre pour l'étude psychologique de l'enfant), président de l’Association francophone pour la recherche sur les activités physiques et sportives, vice-président et président de l'International Society for the History of Physical Education and Sport, vice-président et président de la Société française d'histoire du sport, dont il est président d’honneur depuis 2013, et secrétaire adjoint de la Conférence des recteurs français.



Thierry Terret a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière. Il est chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre des Palmes académiques et officier de l'ordre des Arts et des Lettres.