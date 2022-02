L'ancien P-dg d'Air Tahiti Nui, Cédric Pastour, est décédé

Tahiti, le 6 février 2021 - Le P-dg d'Air Tahiti Nui entre 2010 et 2011, Cédric Pastour, est décédé mercredi dernier lors d'une intervention chirurgicale.



L'ancien P-dg d'Air Tahiti Nui entre fin 2010 et fin 2011, Cédric Pastour, est décédé mercredi dernier à l'âge de 57 ans lors d'une intervention chirurgicale, annonce le média spécialisé TourMag. Alternativement directeur et P-dg des compagnies Air Liberté, Star Airlines, devenue XL Airways, Air Tahiti Nui et Aigle Azur, Cédric Pastour avait également dirigé le voyagiste Look Voyage. Sélectionné pour prendre les commandes de la compagnie au tiare après un appel à candidature lancé par l'administration Tong Sang en 2010, Cédric Pastour n'avait pas résisté au changement de gouvernement et avait été révoqué par le conseil d'administration de la compagnie aérienne un an plus tard sous l'administration Temaru. À l'époque, ce départ très politisé avait été marqué par une levée de bouclier d'une partie des salariés d'Air Tahiti Nui.