L'aménagement de la Vaiiha n'est "pas abandonné"

PAPEETE, le 10 juillet 2018. En stand-by, le projet de centrale hydroélectrique n'est "pas abandonné", précise un rapport de la présidence



Dans son rapport annuel de performance, la présidence note que "pour l'aménagement hydroélectrique de la Vai'iha, l'étude foncière et cadastrale de la tranche I a malheureusement conclu à des impasses foncières pour le projet existant. La perspective d'un aménagement de la vallée de la Papeiha-Vaiiha n'est pas pour autant abandonnée". "Néanmoins, le modèle dirigiste basé sur un investissement 100 % public s'est révélé incompatible avec les attentes des habitants et des ayants-droit de la vallée. (…) Une approche en co-construction avec les habitants et les ayants-droit est désormais privilégiée."



La rivière Vaiiha coule dans la vallée de Papeiha, à Faaone. Considérée comme le 4ème plus grand bassin versant de Tahiti, et le plus grand de la côte Est. Le gouvernement estime que plus de 24 millions de kWh pourraient être produits chaque année. Pour comparaison, environ 28 millions de kWh sont produits dans la vallée de la Papenoo et en 2012 la population de Tahiti a consommé environ 500 millions kWh. L'objectif du gouvernement était de produire 50% de notre électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2020.