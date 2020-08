L’altercation au snack de Papara finit au tribunal

Tahiti, le 21 août 2020 - L’altercation particulièrement médiatisée entre la présentatrice Ambre Baker et le gérant d’un snack situé à Papara en 2019 a été jugée vendredi matin en correctionnelle. La jeune femme a été relaxée au "bénéfice du doute". L’autre prévenu a quant à lui été condamné à payer une amende de 15 000 Fcfp.



L’altercation, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait eu lieu le 7 août 2019 au snack "Taharuu Beach" de Papara. Insatisfaites car l’une des serveuses s’était trompée de plat, deux jeunes femmes dont la présentatrice Ambre Baker, avaient entamé une conversation musclée avec la gérante du snack et son mari, un cuisinier septuagénaire. C’est là que les versions divergent. Selon le couple propriétaire du snack, qui a été entendu par le tribunal vendredi matin, ce sont les deux clientes qui avaient un "comportement hystérique" et c’est l’une d’entre elles qui a bousculé le septuagénaire. Selon l’avocat d’Ambre Baker, c’est le cuisinier qui avait mis un coup de poing à sa cliente. Cette dernière ayant bénéficié à l'époque d’une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours et le septuagénaire d'une ITT de trois jours. Le juge unique a finalement décidé de relaxer Ambre Baker au "bénéfice du doute". Mais le restaurateur a quant à lui écopé d’une amende de 15 000 Fcfp.