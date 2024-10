L’allaitement entre questions et solutions

Tahiti, le 17 octobre 2024 – Mamans, bébés et professionnels de santé avaient rendez-vous à la Maison de l’enfance de Taravao, ce jeudi matin, pour des ateliers organisés dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel.





Initiation au crochet sur pāhi’i (lange), massages adaptés aux nourrissons, prévention contre le cancer du sein, mode d’emploi d’un tire-lait, dégustation de produits sains à base de fruits et légumes locaux… Voici un aperçu des ateliers proposés ce jeudi matin, à la Maison de l’enfance de Taravao, dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel. Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois, et une poursuite jusqu’à deux ans, ou plus, en complément d’autres aliments.



Conseils de professionnels

Après une première édition en 2020, l’initiative a été reconduite par l’équipe des sage-femmes de l’hôpital de Taravao, épaulées par plusieurs partenaires et bénévoles. Sur le stand “tītī ‘ānani”, Maimiti Schenck s’est employée à illustrer l’importance d’une bonne prise du sein avec des pailles et des quartiers d’oranges. L’occasion de rappeler les atouts de l’allaitement maternel. “C’est pratique, économique et écologique, avec de nombreux bienfaits au niveau des anticorps. C’est aussi un facteur protecteur contre le cancer du sein et de prévention contre l’obésité”, confie la sage-femme, qui fait face à un public déjà largement convaincu. “La plupart des mamans commencent par allaiter. La difficulté demeure plutôt dans la durée de l’allaitement. On est là pour promouvoir l’allaitement maternel, mais ça reste un choix personnel.”



La Leche League fait partie des associations qui accompagnent les mamans désireuses de poursuivre leur allaitement. Elle était représentée par Christella Helin-Rigot, venue avec une bibliothèque spécialisée et des conseils adaptés. “L’idée, c’est de faire en sorte que l’allaitement soit le plus serein possible, du démarrage jusqu’au sevrage, quel que soit le projet, en misant sur un partage d’expériences et d’informations. J’organise une réunion mensuelle, et je suis aussi disponible pour répondre aux questions en passant par la page Facebook ‘ALLLaiter au Fenua’”, précise l’animatrice, basée à la Presqu’île.



“J’ai envie de bien faire”

Du côté des mamans, cette matinée de rencontres a été bénéfique. “J’ai trois garçons et une fille, qui a deux mois. Même avec un quatrième enfant, on a toujours des doutes et des questions”, confie Mey, résidente de Taravao.



D’autres avaient fait le déplacement de plus loin, comme Hawaiki, accompagnée de sa mère, Jeannine, et de son bébé, Nainoa, venus de Faaone. La jeune maman souhaitant poursuivre ses études, la grand-mère se prépare à prendre le relais. “Beaucoup de choses ont changé, et j’ai envie de bien faire”, glisse Jeannine. “On a été rassurées par rapport au fait de tirer et de congeler le lait. Je n’ai pas connu ça, à mon époque. Je prends vraiment plaisir à être là, par rapport à toutes les connaissances qu’on a maintenant.”



Pour mémoire, l’association Te U o te Ora vient d’ouvrir

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 17 Octobre 2024 à 18:26 | Lu 210 fois