​Ouverture de la ligne Allo Titi Mama

Tahiti le 09 octobre 2024. Te U o te Ora, association de promotion et de soutien à l’allaitement annonçait ce mercredi par voie de communiqué l’ouverture de sa ligne d’écoute « Allo titi mama », initiative inédite en Polynésie française dont le but est de soutenir les familles concernées par l’allaitement maternel.







L’allaitement maternel est instauré à 85% à la maternité mais malheureusement il décline très vite alors que l’OMS le recommande de manière exclusive jusqu’à 6 mois et jusqu’à 2 ans au moins ensuite.





En effet il assure une nutrition essentielle et irremplaçable pour la croissance et le développement de l’enfant. C’est la première forme d’immunisation que reçoit l’enfant qui est protégé contre les infections respiratoires, maladies diarrhéiques et autres affections potentiellement mortelles. L’allaitement maternel exclusif a un effet protecteur contre l’obésité, fléau en Polynésie.





Selon l’OMS, les pratiques non optimales d’allaitement dont l’allaitement non exclusif sont à l’origine de 11,6% de décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde. (WHO/NMH/NHD/14.7 – note d’orientation sur l’allaitement au sein).





En Polynésie, l’arrêt prématuré de l’allaitement maternel est lié à 3 causes principales selon une enquête faite à la maternité du Taaone en 2023 : des douleurs lors de la tétée, des difficultés du bébé à s’accrocher au sein, une sensation de manque de lait.





Ces 3 causes pourraient être diminuées par un accompagnement plus adéquat, qu’il soit professionnel ou de l’entourage.





Le but de cette ligne sera justement d’être accessible au plus grand nombre pour réduire les inégalités en matière d’allaitement. Cette ligne est en projet depuis 2 ans avec beaucoup de travail pour trouver des soutiens financiers, plusieurs demandes de subvention n’ayant malheureusement pas abouti.





Vodafone est venu en aide à l’association pour qu’enfin ce projet puisse être lancé. Elle a également reçu le soutien de Gaz de Tahiti et Allianz. Un partenariat avec Québec a aussi été mis en place où une ligne d’écoute existe depuis plus de 40 ans. A ce sujet, 4 professionnelles de l’allaitement sont venues en 2022 pour faire des conférences lors de la semaine mondiale de l’allaitement pour expliquer leur organisation au Québec et en 2023, 2 d’entre elles sont venues pour former les volontaires bénévoles de la ligne Allo Titi mama.





La ligne téléphonique sera tenue par des professionnels ayant eu des formations en allaitement, elle sera ouverte 7j/7 de 8h à 20h. Elle est destinée aux familles concernées par l’allaitement qui se posent des questions à ce sujet ou éprouvent des difficultés et n’est en aucun cas une ligne d’urgence médicale.





L’association sera présente le samedi 19 octobre au parc Paofai pour rencontrer les familles à l’occasion de la semaine mondiale de l’allaitement.