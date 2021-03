L'alerte tsunami levée en Polynésie

Tahiti, le 4 mars 2021 – L'alerte tsunami déclenchée à 10 heures jeudi matin après le séisme au large de la Nouvelle-Zélande a été levée à 15 heures jeudi après-midi. "Les observations de terrain indiquent que le phénomène est moins important que celui attendu", indique le haut-commissariat.



Dans un nouveau communiqué diffusé jeudi à 15 heures, le haut-commissariat a annoncé la levée de l'alerte tsunami déclenchée le matin même à 10 heures pour la Polynésie française. Suite au séisme de magnitude 8,1 déclenché jeudi matin au large de la Nouvelle-Zélande, une alerte tsunami avait en effet été donnée. Les prévisions initialement transmises faisaient craindre la survenance d’un tsunami pouvant atteindre la Polynésie française avec des hauteurs d’eau susceptibles d’atteindre localement 1,50 mètre. "Les observations de terrain indiquent que le phénomène est moins important que celui attendu", indiquaient à 15 heures les services du haussariat.



Les évacuations menées autour de la vallée de la Papenoo (de Mahina à Hitiaa O te Ra) et au niveau des baies de Cook et d’Opunohu à Moorea et se sont déroulées "dans le calme grâce au concours des tavana et des forces de sécurité", indique le haussariat. L’alerte est désormais levée, cependant, la vigilance est maintenue en raison de la possibilité de vagues résiduelles. Les mesures de restriction de circulation routière vont être progressivement levées par les forces de l’ordre. Les habitants vont être autorisés à regagner leurs domiciles. Les établissements scolaires peuvent lever les mesures de mise en sécurité des élèves.



Par précaution, de Mahina à Hitiaa O te Ra et dans les deux baies de Moorea, le Haut-commissaire interdit avec effet immédiat et ce jusqu’à 17 heures :

- l’accès aux plages et aux abords publics immédiats de la mer ;

- les activités nautiques organisées à partir du rivage (surf, paddle, plongée...).



Il est recommandé de différer la navigation jusqu’à 17 heures, sauf nécessité impérieuse.