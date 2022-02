L'aide du Pays aux Tonga chiffrée à 30 millions

Tahiti, le 8 février 2022 - L'assemblée de la Polynésie française examinera jeudi le projet de délibération au sujet de l'aide en nature apportée par le Pays aux Tonga après l'éruption volcanique qui a durement touché l'archipel. Le montant de l'aide s'élève à 30 millions de Fcfp.



L'assemblée de la Polynésie française examinera jeudi matin, un projet de délibération sur l'attribution de l'aide apportée par le Pays aux Tonga après l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Le projet sera rapporté par Béatrice Lucas et Antonio Perez lors de la réunion de la commission de l'économie, des finances, du budget et la fonction publique.



Cette aide en nature apportée par le gouvernement polynésien, déjà approuvée en conseil des ministres, sera donc examinée par l'assemblée a posteriori, un processus justifié par le caractère d'urgence de l'opération. Selon nos informations le montant de l'aide est fixé à 30 millions de Fcfp répartis en deux volets : 20,2 millions pour l'affrètement du Tahiti Nui (qui avait également transporté l'aide conséquente des Polynésiens aux sinistrés) et 9,8 pour l'achat de matériel. Il est prévu que cette somme soit imputée au programme "relations extérieures" du budget général de la Polynésie française. Après son passage pour avis devant la commission, la délibération sera inscrite à la prochaine séance plénière de l'assemblée.