L'aide de 24 000 Fcfp pour les étudiants en métropole

Tahiti, le 4 mai 2020 - L'aide exceptionnelle à de 200 euros (24 000 Fcfp) sera versée dès le début du mois de juin à plus de 800 000 jeunes de moins de 25 ans, dont les “étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux”.



L'aide annoncée par le président Emmanuel Macron le 13 avril dernier, à destination des étudiants "les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer" est devenue réalité. Ce lundi, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé lors de la présentation du plan national de déconfinement devant le Sénat qu'une aide exceptionnelle de 200 euros serait versée à plus de 800 000 jeunes de moins de 25 ans “précaires ou modestes”, dont les “étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux”.



Le secrétaire d'Etat en charge de la Jeunesse, Gabriel Attal, a également expliqué à l'AFP que les étudiants qui remplissent les critères devront déposer une demande d'aide auprès du Crous dont ils dépendent dès ce mois de mai.