L'aide à la continuité territoriale réévaluée de 46%

Tahiti, le 16 mars 2023 – Le ministère délégué en charge des outre-mer a annoncé la revalorisation de l'aide à la continuité territoriale, qui passe à compter de ce vendredi de 76 372 Fcfp à 111 575 Fcfp. Une décision prise pour améliorer le “pouvoir d'achat des résidents ultramarins” tandis que l’aide reste assujettie à des critères d’éligibilité.



L'Aide à la continuité territoriale (ACT) en Polynésie française est réévaluée à compter de ce vendredi 17 mars. Elle passe ainsi de 76 372 Fcfp à 111 575 Fcfp, soit une augmentation de 46%. Cette décision a été prise par le ministère délégué en charge des outre-mer afin d’“apporter une évolution à la politique nationale de continuité du territoire” en compensant la hausse du prix du billet d'avion et ainsi contribuer à l'amélioration du “pouvoir d'achat des résidents ultramarins”. L'Aide à la continuité territoriale est uniquement réservée aux déplacements entre la Polynésie et la France métropolitaine.



Pour pouvoir être éligible, les conditions demeurent inchangées : avoir plus de 6 mois de résidence au fenua ; ne pas dépasser le plafond de revenus annuels de 1 683 532 Fcfp en 2022 et ne pas avoir bénéficié de l'ACT lors des trois dernières années, excepté pour les doctorants, chercheurs post-doctorants, artistes et acteurs culturels et jeunes espoirs sportifs pour lesquels cette condition ne s'applique pas. Les voyageurs bénéficiant de l’ACT pourront voyager sur Air France, Air Tahiti Nui ou French Bee.