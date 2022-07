L'agriculture de Moorea à l'honneur

Moorea, le 17 juillet 2022 - La municipalité de Moorea a organisé ce week-end à Afareaitu une foire agricole pour valoriser les produits locaux et redynamiser le secteur primaire de l’île sœur.



La commune de Moorea-Maio a organisé, dans le cadre du Heiva, une foire agricole sur le stade de Afareaitu de vendredi à dimanche. Pour cet événement, 35 professionnels, dont des agriculteurs, des artisanats et des horticulteurs, sont venus exposer leurs produits au grand public. On pouvait y trouver des produits artisanaux, des fruits locaux ou différentes espèces de plantes du fenua. Les visiteurs ont également pu y apprécier la présentation de quelques produits transformés ou de nouveaux types d’aliments. Des activités et animations ont aussi été organisées comme la course de porteurs de fruits, la détermination du poids des légumes ou la reconnaissance des saveurs. À noter également la participation de l’association Bio Fetia, de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), de la Chambre de l’agriculture et des services de l’agriculture, et de l’artisanat.

Redynamiser le secteur primaire



Lors de la cérémonie d’inauguration, qui s’est déroulée en présence notamment du tāvana Evans Haumani et de Thomas Moutame, le président de la Chambre d’agriculture, le 6e adjoint au maire, Jide Tehuritaua, a affirmé dans son discours la volonté de la municipalité de Moorea de redynamiser le secteur primaire su l’île sœur qui “reste une préoccupation pour nous comme l’emploi et la formation. Aussi, depuis 2 ans, le conseil municipal a créé au sein de la commune une cellule en charge de l’agriculture avec pour principale mission de redynamiser, d’apporter un soutien dans le secteur agricole et nous avons également pour ambition d’approvisionner la restauration scolaire pour plus de produits locaux dans les assiettes de nos enfants”, a-t-il notamment souligné.



Le public venu nombreux durant tout le week-end a, semble-t-il, été ravi par l’ensemble des expositions. “Je suis venu admirer les travaux de ces exposants. Leurs produits sont magnifiques. Cela permet aux enfants de voir les produits du secteur primaire et, je l’espère, de revenir travailler dans ce secteur plus tard. Pour améliorer ce genre de foire, il faudrait à mon avis exposer également des animaux du fenua et même de l’extérieur”, a suggéré Heiarii Avaeoru, un visiteur de l’île de Rapa. Seth Karson, un touriste d’Hawaii a également été satisfait de son passage à l'événement. “Ma femme a eu connaissance de cette foire sur internet. J’ai acheté des produits artisanaux, du miel, des fleurs… C’est un endroit calme et joli. Je ferai la promotion du fenua aux autres touristes en parlant de ces produits locaux, cette atmosphère et l’ambiante de la musique locale", a-t-il promis.



