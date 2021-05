L’agenda des vaccinodromes pour les prochains jours

Tahiti, le 10 mai 2021 - La plateforme Covid-19 de la Direction de la santé a communiqué lundi l’agenda des différents centres de vaccination pour les prochains jours. Les rappels pour le vaccin Pfizer à deux injections continuent alors que le vaccin Janssen à une seule dose se déploie.



Le centre de vaccination éphémère du Fare Pote'e de la Direction de la santé a ouvert ce matin à 8h. Jusqu’au vendredi 14 (fermé jeudi 13) de 8h à 15h, il est possible de s’y rendre pour recevoir l’unique dose nécessaire du vaccin Janssen.



Le vaccinodrome de la Présidence de la Polynésie française sera quant à lui ouvert le jeudi 13 mai de 8h à 16h. Là encore, ce sera le vaccin Janssen qui sera administré pour toutes les personnes de plus de 18 ans qui le souhaitent.



La vaccinodrome de l’Institut Louis Malardé ouvrira ses portes samedi 15 et dimanche 16 mai de 8h à 17h uniquement pour les personnes avec un carnet rouge.



Enfin, à Mataiea, le centre éphémère de la salle Omnisports Nuutatafaratea sera ouvert le samedi 15 mai de 8h à 14h, uniquement pour les rappels du vaccin Pfizer.