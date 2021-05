L'agenda des vaccinodromes jusqu’au 12 juin dévoilé

Tahiti, le 25 mai 2021 - La plateforme Covid-19 de la Direction de la santé a transmis l’agenda des vaccinodromes de Tahiti pour les trois semaines à venir. À Papeete, Taravao ou Punaauia, la campagne de vaccination avec l’administration des deux vaccins Pfizer et Janssen continue.



L’agenda des centres éphémères et vaccinodromes à Tahiti pour les trois semaines à venir a été transmis par la plateforme Covd-19 de la Direction de la santé :



Du 25 au 28 mai (8h -15h), le centre éphémère du Fare Pote’e de la Direction de la santé sera ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus qui souhaitent se faire administrer l’unique dose nécessaire du vaccin Janssen.



Le 29 mai (8h-16h), le vaccinodrome de la présidence de la Polynésie française ouvrira ses portes pour l’administration des deux vaccins : La première ou la seconde injection du vaccin Pfizer pour les personnes de 16 ans ou plus, l’unique injection du vaccin Janssen pour les personnes de 18 ans ou plus.



À Taravao, c’est dans la salle omnisports de l’IJSPF qu’il sera possible de se faire vacciner avec le Pfizer ou le Janssen, le 5 juin de 8h à 16h.



Le 12 juin, ce sera le centre éphémère de la mairie de Punaauia sera ouvert de 8h à 16h pour l’administration des deux vaccins.