L'agenda de l'assemblée illustré par Munoz fait le buzz

"J'ai commandé à Munoz le dessin d'un ministre avec les pieds devant et un ventre bedonnant. C'est un ministre, mais cela aurait pu être un représentant de l'assemblée. C'est avec humour que j'ai voulu donner un écho au spectateur politique, qui dans la critique, dit que les hommes politiques, une fois en place, grossissent. C'est une caricature fort sympathique. L'objectif est de présenter les choses sous l'angle de l'amusement, de prendre du recul, de montrer que l'humour fait partie de nos quotidiens et que l'on sait rire de nos comportements" , explique le président de l'assemblée de Polynésie française, Marcel Tuihani, qui est à l'initiative de ce projet.

Le nouvel agenda de l'assemblée rassemble une vingtaine de dessins de Munoz ainsi que de nombreuses explications sur l'institution et de la collectivité, car si le président a voulu donner une touche humoristique à l'agenda, il a également souhaité qu'il serve d'outil pédagogique. La connaissance des institutions est, selon lui, "essentiel à leur bon fonctionnement et à leur efficacité et gage de stabilité ".



Le dessinateur s'est attaché à caricaturer certaines situations ou habitudes politiques du fenua. Ainsi, sessions budgétaires, élections territoriales, nids de poule sur les routes ou encore pistons, Munoz, avec son humour bien à lui, a saisi cette occasion pour "chatouiller" un peu les hommes politiques locaux. "Je n'ai pas souhaité juste faire des dessins rigolos, mais j'ai voulu envoyer un message. C'est leur agenda, ils l'auront tous les jours sous la main, alors, si je peux les faire sourire, c'est bien, mais si je peux les faire réfléchir par rapport à leur manière de faire, c'est encore mieux ! Je détourne la situation pour la rendre un peu ridicule. C'est juste pour leur dire : 'on vous regarde, regardez comment on vous voit' afin qu'ils redescendent un peu de leur nuage, car ils sont aussi humains que nous" , souligne l'humoriste.