L'agence européenne du médicament évalue l'autorisation de l'antiviral remdesivir

La Haye, Pays-Bas | AFP | lundi 08/06/2020 - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir reçu une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'Union européenne de l'antiviral remdesivir pour le traitement de la maladie Covid-19.



"L'EMA a actuellement reçu une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle (CMA) du médicament antiviral remdesivir pour le traitement du Covid-19 et a officiellement commencé son évaluation", a déclaré l'agence dans un communiqué.



L'évaluation des avantages et des risques du remdesivir sera réalisée dans un délai réduit et un avis pourrait être émis "dans quelques semaines", en fonction de la solidité des données soumises et de la nécessité ou non de fournir des informations supplémentaires pour étayer l'évaluation, a-t-elle précisé.



Aux Etats-Unis, l'Agence des médicaments (FDA) a autorisé le 1er mai l'utilisation en urgence du remdesivir dans les hôpitaux, suivie par le Japon, tandis que l'Europe envisage une décision similaire.



Initialement développé en vain contre la fièvre hémorragique Ebola, le remdesivir, développé par le laboratoire américain Gilead, est la première thérapie à avoir démontré une certaine efficacité chez les patients hospitalisés pour le Covid-19 dans un essai clinique de taille significative, même si l'effet est considéré comme modeste.



L'EMA a par ailleurs récemment annoncé la mise en place d'une recherche indépendante afin de se préparer à la surveillance d'éventuels vaccins contre la maladie Covid-19 avant et après leur mise sur le marché européen.



Pour autoriser tout vaccin contre le Covid-19, l'EMA devra disposer de preuves solides issues d'essais cliniques sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité de ce vaccin, avait indiqué l'agence.



L'EMA avait estimé à la mi-mai qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait être prêt d'ici un an dans un scénario "optimiste".