L'agence du médicament alerte sur des réactions allergiques associées à un antiseptique

Paris, France | AFP | jeudi 30/11/2023 - L'agence de sécurité du médicament (ANSM) a observé une "augmentation constante du nombre de déclarations de réactions allergiques graves associées à la chlorhexidine", un antiseptique bactéricide, et incité jeudi à ne pas l'utiliser comme le premier désinfectant à domicile.



"De nombreuses personnes en France y sont exposées, ce qui favorise le risque de sensibilisation et, par conséquent, l’augmentation du risque de réaction allergique immédiate et grave", souligne l'ANSM.



L'agence précise que "de telles réactions, qui restent cependant rares, surviennent généralement dans l’heure qui suit l’utilisation de la chlorhexidine".



Parmi ces réactions allergiques possibles: de l’urticaire, un gonflement du visage et des difficultés respiratoires, voire un choc anaphylactique, une réaction allergique d'une violence extrême, qui est une urgence médicale absolue.



La chlorhexidine entre dans la composition de nombreux produits. Elle s'utilise comme antiseptique, essentiellement en usage cutané ou sous forme de bains de bouche, de solutions pour pulvérisation buccale, de comprimés à sucer, de collyres, ou de gels urologiques.



Enfin, elle est présente dans des produits d’hygiène (certains dentifrices par exemple) et dans certains cosmétiques (utilisée parfois comme conservateur).



Afin de réduire le risque d'allergie, l'ANSM conseille de ne pas l'utiliser comme désinfectant à domicile.



"Le lavage à l’eau claire et au savon est le geste à effectuer en priorité pour nettoyer une plaie superficielle", ajoute-t-elle.



Si une allergie à la chlorhexidine a déjà eu lieu, l'agence incite à prévenir son infirmier, pharmacien, médecin, chirurgien ou dentiste.



Les professionnels de santé sont, eux, invités à proposer des alternatives à la chlorhexidine à leurs patients.