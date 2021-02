L’agence d’Air Tahiti Nui bientôt fermée, jusqu'à nouvel ordre

Pratique

La compagnie aérienne Air Tahiti Nui a annoncé que son agence commerciale de Papeete sera fermée au public à partir du 1mars, jusqu’à nouvel ordre. ATN précise que cette décision intervient en raison des “circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 et des obligations gouvernementales récentes”.La compagnie au tiare restera joignable par téléphone au 40 47 67 87 et par email à l'adresse [email protected] aux horaires suivants :Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 (16h15 le vendredi)