L’agence d’Air France rouvre ses portes dès mardi

Tahiti, le 30 mai 2020 – Air France Polynésie a annoncé que son agence située rue Georges Lagarde, à Papeete rouvrira ses portes dès mardi. Les vols opérés par la compagnie sont, quant à eux, suspendus « jusqu’au 5 juillet 2020 ».



Après l’annonce du déconfinement général faite le 21 mai dernier et la possible ouverture du ciel polynésien aux vols internationaux dès le mois de juillet prochain, Air France Polynésie a annoncé vendredi via communiqué que son agence située rue Georges Lagarde, à Papeete rouvrira dès mardi aux horaires habituels. La compagnie a également profité de l’occasion pour rappeler que ses opérations au départ et à destination de Tahiti sont « actuellement suspendues jusqu’au 5 juillet 2020 ». Elle s’est cependant engagée à communiquer sur les « adaptations de son programme à compter de la semaine du 6 juillet 2020 » en fonction des annonces qui devraient être faites la semaine prochaine par les autorités du Pays et de l’État.