L’affaire du trafic d’Ice raté de nouveau renvoyée

Papeete, le 30 septembre 2019 – Le tribunal correctionnel de Papeete a été contraint de renvoyer une nouvelle fois au 17 octobre prochain la comparution immédiate impliquant un couple et quatre acheteurs d’Ice qui s’étaient arnaqués et agressés les uns et les autres en avril dernier.



Le 22 août dernier, quatre jeunes hommes et un couple avaient été présentés en comparution immédiate à la suite d’une nébuleuse histoire de trafic d’Ice qui aurait mal tourné. En l’état des éléments qui ont été révélés à l’audience, les enquêteurs suspectent le couple d’avoir voulu escroquer les quatre acheteurs en leur vendant du gros sel au prix de l’Ice et les acheteurs d’avoir tenté d’agresser au couteau les deux vendeurs. Les faits remontent au 10 avril, sans que l’on sache aujourd’hui où ils se sont déroulés. Et pour cause, l’affaire n’a toujours pas pu être examinée sur le fond jusqu’à aujourd’hui.



Lundi après-midi, le tribunal correctionnel s’est réuni pour statuer sur ce dossier après avoir laissé un délai d’un mois aux prévenus pour préparer leur défense. Mais l’un des mis en cause ne s’est pas présenté, hospitalisé et non régulièrement convoqué. Par ailleurs, le tribunal s’est rendu compte qu’un recours en appel contre les décisions de placement des prévenus en détention provisoire et sous contrôle judiciaire avait été déposé. Et qu’il ne serait examiné que… ce jeudi. Résultat, l’audience a été renvoyée au 17 octobre. Comme le mois dernier, trois des prévenus ont été placés en détention provisoire et trois autres placés sous contrôle judiciaire.