L’affaire Ravel-Le Gayic à la barre

Tahiti, le 20 janvier 2020 – Plus de sept ans après les premières révélations de l’enquête sur l’affaire Ravel-Le Gayic, l’homme d’affaires et le syndicaliste seront jugés les 4 et 5 février prochain pour corruption par le tribunal correctionnel de Papeete pour le premier volet du retentissant dossier.



L’information avait fait l’effet d’un coup de tonnerre à l’époque. Les 31 octobre et 2 novembre 2012, le secrétaire général de la CSIP, Cyril Le Gayic, le candidat aux récentes législatives, Gaston Tetuanui, et l’homme d’affaires, Bill Ravel, avaient tour à tour été placés en garde à vue, mis en examen pour corruption et écroués pour plusieurs mois à la prison de Nuutania… Le grand public découvrait alors les premiers contours de l’affaire Ravel-Le Gayic, portant sur le versement de plusieurs dizaines de millions de Fcfp par l’homme d’affaires au syndicaliste pour acheter la paix sociale dans sa société. Pacte de corruption pour les uns, chantage syndical pour les autres.



Cinq ans plus tard, début 2018, le juge d’instruction Thierry Fragnoli refermait une première partie de la longue et méticuleuse instruction en décidait de scinder le dossier en deux volets. Le premier concernant les transferts d’argent entre l’homme d’affaires Bill Ravel et le secrétaire général de la CSIP, Cyril Le Gayic. Le second, toujours à l’instruction, s’intéressant à des versements d’argent du même Bill Ravel à des élus comme Jean-Christophe Bouissou ou James Salmon.