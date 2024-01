L'aéroport “relooké” pour les JO

Tahiti, le 2 janvier 2024 - À l'occasion de sa visite à Tahiti-Faa'a le 31 décembre, le haut-commissaire Éric Spitz a indiqué que l'aéroport serait “relooké” à temps pour les Jeux Olympiques. Il faudra être en revanche un peu plus patient pour la livraison d'autres travaux comme le réaménagement du terminal domestique, ou la bretelle de raccordement entre la base militaire et le tarmac afin de libérer de la place pour les moyens porteurs.





Si la tant décriée tour des juges de Teahupo'o a déjà fait couler beaucoup d'encre, l'organisation des épreuves de surf des Jeux Olympiques en Polynésie n'en reste pas moins une opportunité à saisir dans différents secteurs. Car cet événement peut permettre de mettre un coup d'accélérateur à certains projets. C'est le cas notamment du côté de l'aéroport de Tahiti-Faa'a.



Ce dimanche, c'est en effet par l'aéroport et ses différents services (douanes, police aux frontières, agents d'Aéroport de Tahiti - ADT) que le haut-commissaire Éric Spitz a commencé sa traditionnelle visite aux fonctionnaires mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Les agents des douanes qui se préparent déjà activement à s'organiser dans le cadre des Jeux Olympiques en juillet prochain – quatre fonctionnaires vont ainsi bientôt partir en formation “drones” pour la surveillance de la zone dédiée – n'ont pas manqué de faire part de leur impatience à travailler dans un aéroport revu et corrigé pour le rendre plus performant et plus agréable.



Mais la bataille judiciaire entourant la très convoitée attribution de la concession aéroportuaire a décalé tous ces travaux. Pour mémoire, après qu'ADT (Aéroport de Tahiti) a gagné, puis perdu la concession à la suite d'un recours de la CCISM, un nouvel appel d'offres avait été lancé par la Direction générale de l'Aviation civile.



Les délais seront tenus



En attendant, c'est donc sur ses fonds propres qu'ADT a décidé d'investir pour entamer les travaux les plus urgents pour rénover cet aéroport vieux de 60 ans.



“Nous avons obtenu d'ADT qu'ils réalisent des investissements importants. L'aéroport sera relooké pour les Jeux Olympiques. Le directeur d'ADT que j'ai reçu il y a quelques jours m'a garanti que les délais seraient tenus et que ce serait fini avant la fin du mois de juin. L'accueil domestique sera réaménagé et une piste supplémentaire sera faite pour que l'armée accède directement au tarmac et libère des places pour les moyens porteurs”, a ainsi confirmé Éric Spitz ce dimanche.



Sur le principe, cette bretelle d'accès est donc “actée” et les “différents marchés vont être passés” a précisé le représentant de l'État. Il faut en effet trouver de la place pour accueillir ces moyens porteurs – comme les avions d'Air Moana – ce qui suppose de modifier l'accès à la piste des gros porteurs de la base aérienne militaire voisine. “Évidemment cela prendra un peu de temps. Ça ne sera pas tout à fait fini à la fin de l'année 2024, mais en 2025, elle devrait être réalisée”, a-t-il assuré.



“Le cahier des charges est prêt”



Maintenant que “le cahier des charges est prêt” avec un “appel d'offres qui pourrait être lancé en 2024”, la balle est dans le camp des élus de Tarahoi. “Nous attendons la délibération de l'assemblée”, nous a confié le haut-commissaire puisque c'est en effet l'institution qui doit fixer la participation du Pays – “a priori 45%” – au capital du concessionnaire qui sera désigné ultérieurement.

S'il n'y a pas de garantie financière particulière de la part de l'État, Éric Spitz rassure et explique : “Dans l'appel d'offres, il y aura, si ce n'est pas le concessionnaire [ADT, NDLR] qui l'emporte, un remboursement en fonction de la durée d'amortissement des équipements du concessionnaire. Donc il n'y a pas de raison d'hésiter à investir. La direction générale de l'aviation civile et le haut-commissariat se sont fortement engagés pour que le concessionnaire investisse.”