L'adressage a commencé sur Paea

PAEA, le 19 juin 2018 - Cette opération a démarré jeudi dernier dans la vallée de Papehue. Elle concernera tout le territoire communal de Paea, et devrait durer jusqu'à la fin du mois de septembre. L'objectif est de faciliter l'intervention des secours, entre autres.



Cela fait trois ans que la commune de Paea se penche sur l'adressage de l'ensemble de son territoire. Après les étapes de recensement et de cartographie des foyers et des servitudes, l'opération a enfin démarré jeudi dernier dans la vallée de Papehue.



L'idée est de numéroter chaque habitation et de nommer les différentes servitudes de la commune. Le principal objectif de cette opération est de " faciliter la reconnaissance des lieux afin de faciliter l’intervention des secours (police municipale, gendarmerie, pompiers), et entre autres, la distribution du courrier. Ainsi, la création d’adresses normées permettra d’assurer à l’ensemble des administrés, le bénéfice d’une égalité de service et de sécurité sur l’ensemble du territoire de la commune ", indique un communiqué.



L'adressage de la commune de Paea devrait durer jusqu'à la fin du mois de septembre, et la municipalité appelle la population à collaborer pour la bonne marche du dispositif.



Pour ces travaux d'adressage, une enveloppe de 33 millions de francs y a été allouée. Un financement qui a été supporté à hauteur de 80 % par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) et à 20 % par la commune.