L'administration se lance un défi sans plastique

Tahiti, le 27 octobre 2021 - Le Pays va participer au SERD 2021 du 20 au 28 novembre. Tous les agents de l'administration sont appelés à se passer de tous les objets en plastique à usage unique.



Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 2021, qui se déroulera du 20 au 28 novembre prochain, et dans la perspective de la prochaine interdiction des sacs plastiques à compter du 1er janvier 2022, le Pays se lance le défi d’éviter l’utilisation de plastiques à usage unique.



Inspiré de l’opération “Juillet sans plastique”, les agents de l’administration de la Polynésie française seront appelés à éviter l’utilisation de couverts, de sacs de caisse ou encore pailles en plastique durant la semaine de l’événement. Basé sur le volontariat, la confiance et la solidarité, ce défi cherche à la fois à sensibiliser et à mobiliser les agents de l’administration sur la problématique des déchets d’une manière générale et des déchets plastiques en particulier.