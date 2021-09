L'adaptation sous les projecteurs du Salon du livre

"D’après une étude réalisée par Livres Hebdo en 2018, sur 731 films sortis en salles en France, 20% étaient des adaptations. La tendance affirme l’union de la littérature et du cinéma". Pour s'inscrire dans ce mouvement de l'adaptation, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et le FIFO vont proposer un nouveau projet intitulé : « Du livre à l’écran » à l'occasion du Salon du livre du 18 au 21 novembre à la Maison de la culture.Au cœur même du projet est organisé un workshop dédié à l’écriture de scénarios et dispensé par un scénariste professionnel. Dix participants pourront bénéficier de cette formation et y acquérir les bases de l’écriture scénaristique. Les scénarios finalisés seront présentés durant le Fifo à un jury qui désignera la meilleure adaptation. La réalisation du projet retenu sera coordonnée par l'Association tahitienne des professionnels de l'audiovisuel (Atpa).Les dix candidats retenus pour ce workshop seront désignés par un comité de sélection. Pour y postuler, rendez-vous sur www.lireenpolynesie.pf . L'appel à candidatures se clôture le 20 octobre.