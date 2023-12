L'acteur Dylan Robert, César du meilleur espoir masculin, mis en examen pour assassinat

Marseille, France | AFP | mardi 12/12/2023 - Dylan Robert, César du meilleur espoir 2019, a été mis en examen pour assassinat et tentatives d'assassinats en bande organisée dans l'enquête sur le meurtre d'un adolescent sur un point de deal en août 2021 à Marseille, a confirmé mardi une source judiciaire.



Le jeune homme de 23 ans, récompensé pour son rôle de petite frappe dans le film Shéhérazade, a nié les faits qui lui sont reprochés, a indiqué la même source.



Dans un communiqué, ses avocats indiquent que leur client "conteste vigoureusement les faits" et s'étonnent que cette mise en examen, "sur la base de rumeurs conjoncturelles", intervienne "plus de deux ans après les faits, sur des éléments déjà connus des enquêteurs", et alors même que leur client arrive au terme d’un autre mandat de dépôt correctionnel.



Lors de cette mise en examen, mi-novembre, l'acteur était en effet déjà en détention provisoire après une précédente mise en examen, en avril 2022, pour association de malfaiteurs.



Selon le journal Le Monde, qui a révélé cette nouvelle mise en examen, Dylan Robert est soupçonné d'avoir conduit le scooter qui transportait l'auteur d'un assassinat commis dans un conflit entre trafiquants de deux cités des quartiers nord de Marseille, le 18 août 2021.



Ce jour-là vers 22H30, Rayanne, 14 ans, "sans antécédent judiciaire", avait été tué au fusil d'assaut près de la cité des Marronniers. Un autre mineur avait été blessé à une jambe.



Deux personnes étaient arrivées sur un deux-roues et le passager, armé d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov, avait visé les deux ados qui se trouvaient à l'entrée de la cité abritant un plan stups. Un enfant de huit ans avait également été effleuré par l'éclat d'un projectile, ainsi qu'une troisième personne, une femme sortant de son véhicule.



En visite près de Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait salué les familles endeuillées et dénoncé un "acte ignoble".



Repéré par le cinéma alors qu'il avait déjà eu des ennuis avec la justice, Dylan Robert avait à nouveau été écroué en janvier 2020, dans l'enquête sur le braquage d'un restaurant marseillais en 2018.



Fin janvier 2022, il avait été condamné à trente mois d'emprisonnement pour des vols avec violence. Il se trouvait alors sous contrôle judiciaire depuis environ un an et avait déjà passé treize mois en détention provisoire pour plusieurs affaires de vol avec arme ou avec violence.



Après sa prestation remarquée dans Shéhérazade, l'acteur avait notamment joué en 2020 dans le film ADN de Maïwenn.