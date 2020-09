L’accusé de Toahotu met le crime sur le compte de la drogue

Tahiti, le 7 septembre 2020 - Le procès de Steeve Bruneau, accusé d'avoir assassiné un homme de 26 ans le 28 octobre 2017 à Toahotu, s’est ouvert lundi devant la cour d’assises de Papeete. L’accusé de 21 ans, qui avait reconnu avoir tué la victime en lui portant plusieurs coups de pied de biche, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son procès doit s’achever mardi soir.



Quatre coups de pied de biche en plein visage, un mobile disproportionné, des actes d’une "extrême violence". Le procès d’un primo délinquant de 21 ans, poursuivi pour "assassinat", a débuté lundi matin devant la cour d’assises de Papeete en présence de la famille de la victime, un homme qui avait 26 ans lors de son décès. Les faits, particulièrement sordides, s’étaient déroulés à Toahotu sur un terrain comprenant une maison principale et un petit cabanon dans lequel la victime avait été retrouvée morte le 29 octobre en début de matinée. Elle gisait dans son lit et présentait de graves blessures à la tête et au cou. Saisis par le parquet de Papeete, les enquêteurs de la Section de recherches (SR) de Papeete avaient dû procéder à l’audition de plusieurs dizaines de personnes avant d’obtenir, plus d’un an après les faits, les aveux détaillés et circonstanciés d’une connaissance de la victime, un individu âgé de 19 ans lors du crime. Placé en garde à vue, Steeve Bruneau avait en effet avoué le meurtre, commis à l’aide d’un pied de biche préalablement caché dans un caniveau proche du lieu du crime, alors qu’il avait bu et consommait des drogues.



Le procès de ce jeune homme, renvoyé devant la cour d’assises de Papeete pour "assassinat", s’est ouvert lundi pour une durée de deux jours et ce, alors que la victime aurait dû fêter ses 29 ans ce même jour. Bien habillé, poli, Steeve Bruneau a entamé les premières minutes de son procès en expliquant qu’il se sentait "vraiment très mal à l’aise" de comparaître devant la cour d’assises et de "tomber aussi bas". Il a déploré avoir "détruit" la famille de la victime, avoir "souillé" le nom de sa famille, et "sali" le nom de son quartier. Incarcéré depuis ses aveux en octobre 2018, ce jeune homme jusque-là inconnu de la justice a décrit à la barre une enfance passée dans les Tuamotu avec ses grands-parents. Une enfance marquée par l’absence d’un père volage et d’une mère peu équilibrée. Interrogé sur son adolescence chaotique, Steeve Bruneau a invoqué la drogue qui aurait, selon lui, fait "basculer sa vie". "En choisissant le chemin de la drogue, j’ai gagné plein d’argent en fréquentant des gens qu’il ne fallait pas fréquenter."