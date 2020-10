L'académie marquisienne sur la toile

Nuku Hiva, le 29 octobre 2020 - La dernière réunion des membres de l'académie marquisienne en début de semaine à Taiohae a permis de présenter le nouveau site de l'institution.



Les manifestations prévues au mois d’octobre ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant les membres de l’académie, issus de toutes les îles de l’archipel, ont maintenu leur rencontre de cette semaine à Taiohae. A l’occasion de cette rencontre, le tout nouveau site internet de l’académie a été officiellement ouvert. "Le but de ce site est de faire connaître le travail effectué par l’académie depuis 20 ans", explique Jacques Pelleau rédacteur du site, qui précise : "Les membres de l’académie sont des gens discrets qui travaillent beaucoup mais qui ne pensent pas forcément à publier leurs travaux. L’académie a par exemple publié une dizaine de livres et un dessin animé depuis son existence; peu de gens le savent." Il y a un peu plus d'un an, Jacques Pelleau a rejoint l'académie et a proposé d'ouvrir l'institution à des moyens de communication modernes. "L’idée a fait son chemin et, grâce au travail d’un webmaster, nous avons pu ouvrir le site internet cette semaine" se réjouit-il. "On y trouve l’historique de l’académie, les différents membres, les publications, l’actualité et bientôt nous mettrons enligne toutes les légendes se rapportant aux Marquises". Une page Facebook sera aussi bientôt ouverte.