L'abstention au niveau du record de 2017

Tahiti, le 6 juin 2022 - L'abstention au premier tour des élections législatives est restée terriblement haute pour ce scrutin du premier tour en Polynésie française. Sur les mêmes bases qu'en 2017, où elle avait atteint un record historique pour ces élections à 57,93%, l'abstention atteint 57,84% au premier tour des législatives de 2022. Notons pourtant qu'avec l'augmentation du nombre d'électeurs inscrits cette année, il y a tout de même plus de 1 000 abstentionnistes de plus qu'il y a cinq ans…



Ce taux d'abstention varie sur les trois circonscriptions, mais sans que ce découpage ne soit très légitime à expliquer les disparités de comportement des électeurs, puisque c'est une nouvelle fois sur la comparaison entre Tahiti et les îles éloignées que si situe une véritable différence de comportement des électeurs. À Tahiti, les électeurs ont en effet beaucoup plus fortement boudé les urnes que dans les îles éloignées.



Un mot du vote blanc qui ne semble pas représenter une alternative très prisée par les abstentionnistes. En effet, 770 bulletins blancs (0,89%) ont été déposés samedi dans les urnes, contre 1 025 (1,19%) en 2017. De la même façon, on dénombre seulement 481 bulletins nuls cette année, contre 844 en 2017.