L’Unsa veut mobiliser pour la grève du 6 février

Et les raisons de cette grogne sont multiples. Au total, ce sont huit revendications que l’Unsa Fenua met en exergue. Parmi elles, l’éternel sujet de la compensation de l’Indemnité temporaire de retraite (ITR) et son maintien en cette période mouvementée de refonte en profondeur du système de retraite français. Dossier qui semble au point mort pour la syndicaliste et son équipe. "Quid des onze années (2009-2020) sans système de compensation. Le maintien de l’ITR est nécessaire afin de lisser les disparités qui vont apparaître dans le traitement progressif des prochains pensionnés, entre l’extinction de l’ITR et la mise en place de la cotisation partielle sur l’index correcteur".



Autre revendication catégorique, le refus de l’affiliation des fonctionnaires d’Etat à la CPS. "Le Président Fritch nous a dit : ‘Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour… on n’est pas prêt… sans votre accord’ (…), mais on veut être ferme là-dessus, sur notre refus d’être affiliés à la CPS, on tient à la Sécu, on ne veut pas du transfert (…)", affirme sans doute permis, Diana Yieng Kow.



Parmi les autres motifs de grogne, on peut citer, entre autres, la cotisation sur l’index correcteur de vie chère, l’application de la loi sur l’égalité réelle des outre-mer, l’état vieillissant des établissements scolaires en Polynésie ou encore les obligations réglementaires de service, c’est-à-dire concrètement la crainte de la suppression des matinées pédagogiques pour les enseignants.