L’Unsa contre la cotisation des fonctionnaires d’Etat à la CPS

« Contrairement à ce qui est allégué, le fonctionnaire d’État ne profite pas d’avantages offerts par la CPS. Bien au contraire, la sécurité sociale rembourse intégralement les frais avancés par la CPS. (…) En effet, le système de compensation financière entre les deux caisses (CPS et SS) est profitable à la CPS dans la mesure où cette dernière facture à la sécurité sociale des frais de gestion pour le travail occasionné ».



Rappelons que sur ce point, le rapport de la mission d’appui de l’Etat indiquait à l’inverse que les fonctionnaires d’Etat « bénéficiaient d’une prise en charge selon les règles de la CPS, qui sont pour certaines plus favorables qu’en métropole », et ceci malgré l’explosion tarifs des soins du CHPF pour les ressortissants de la Sécu. Le rapport qui pointait également le fait que la gestion administrative des remboursements réciproques de la CPS à la Sécu était « complexe » et « source de contentieux », et que le « pilotage à vue » des accords de coordination entre les deux caisses générait « d’importants risques financiers avérés ».



Enfin, l’Unsa souligne la participation des fonctionnaires d’Etat à la CST et rappelle en conclusion son attachement fort à la sécurité sociale « comme élément statutaire de la fonction publique de l’État ». « Notre fédération s’oppose fermement à toute volonté d’affiliation à la CPS. Cette opération s’apparente aux prémices du transfert de la masse salariale de l’État vers le Pays », conclut le communiqué de l’Unsa.