L'UPF rouvre son campus dès lundi

L'établissement de l'enseignement supérieur a précisé que les étudiants ne seront autorisés à pénétrer sur le campus que pour cinq raisons. Parmi lesquelles "passer un examen en ligne" pour ceux qui ne possèdent pas de connexion Internet ou d'équipement numérique. Les étudiants "passant des concours nationaux et munis d'une convocation" pourront également se rendre à l'UPF pour leurs épreuves, mais durant ces épreuves, "les autres usagers du campus se verront décliner l'accès". L'UPF a également rappelé qu'il était "possible de venir rendre des ouvrages et des ordinateurs de prêt, récupérer ses affaires laissées à la cité universitaire ou encore déposer un dossier, effectuer un paiement ou récupérer des documents". Chaque visiteur devra se rendre sur le site de l'UPF pour prendre rendez-vous et justifier de sa visite.