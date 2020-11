L'UPF passe en distanciel

Tahiti, le 2 novembre 2020 - Conformément aux différentes directives liées à l’évolution du contexte sanitaire, l’Université de la Polynésie française a mis en place lundi des mesures spécifiques afin d’assurer la continuité de ses activités d’enseignement et de recherche. Le campus d’Outumaoro reste ainsi ouvert, mais les cours sont désormais majoritairement dispensés par voie numérique.



Depuis ce lundi l'Université de la Polynésie française (UPF) est passée en distanciel, et aménage son fonctionnement pour sécuriser l'accès aux enseignements. Le campus reste ouvert et les différents services continuent de fonctionner. Mais désormais les cours sont en majeure partie dispensés par voie numérique. Quelques enseignements spécifiques, nécessitant une infrastructure adaptée, pourront se dérouler en présentiel, dans des salles remplies à 50% des places qu’elles offrent.



Les examens et contrôles continus sont essentiellement organisés en présentiel. Les promotions d’étudiants sont réparties dans les salles de façon à observer la règle de 50% de la capacité d’accueil et dans le plus strict respect des mesures barrières. Les services recevant les étudiants restent également accessibles dans leurs horaires habituels. Il est néanmoins souhaitable d’utiliser au maximum le contact dématérialisé (site UPF, mail, téléphone). Les bibliothèques et le restaurant universitaire s’adaptent pour rester accessibles avec des jauges limitées.



Recensement des étudiants en "carence numérique"



Les étudiants le pouvant sont invités à se connecter tous les jours sur leur environnement numérique de travail (ENT) afin de se tenir informés des modalités les concernant.



Un recensement des étudiants ne disposant pas des conditions pour pouvoir suivre les cours à distance a été mis en place (manque de matériel informatique, connexion insuffisante). Sur cette base, des solutions personnalisées sont proposées à chaque étudiant qui se manifeste comme étant "en carence numérique".

"Notre engagement est de continuer à favoriser la réussite étudiante, en comblant les inégalités d’accès aux technologies de l’information et de la communication", indique l'UPF dans un communiqué.



D’autres aménagements sont en réflexion et seront communiqués aux étudiants, personnels et enseignants en fonction de l’évolution de la situation.