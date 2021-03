L’UPF dévoile son agenda pour la rentrée 2021

Candidatures Master et en Licence professionnelle (candidature et VEEPAP) Licence (VEEPAP) Période de dépôt des dossiers Lundi 19 avril au vendredi 14 mai 2021 Mardi 25 mai au vendredi 4 juin 2021 Tenue commissions admission Lundi 24 mai au vendredi 4 juin 2021 Lundi 7 au jeudi 17 juin 2021 Date limite de réponse vendredi 18 juin 2021 vendredi 9 juillet 2021

Inscription ou réinscription Nature de l’inscription Période Réinscription pour la capacité en droit, le DAEU, les licences et les masters Lundi 21 au jeudi 24 juin 2021 Primo-entrant pour la capacité en droit, le DAEU, les licences et les masters Lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2021 Inscription après validation VEEPAP Licence En août (dates communiquées ultérieurement)

L ’UPF a dévoilé lundi les dates de candidatures et d’inscription en fonction des différents profils (primo-inscription, reprise d’études grâce à la VEEPAP, réinscription, candidature en Master) afin que toutes les personnes qui désirent s’inscrire à l’UPF et à l’INSPE pour l’année universitaire 2021-2022 puissent s’y préparer.Suivant le profil de l’étudiant, l’inscription dans une filière se fait de droit ou sur candidature. L’option de la candidature s’applique aux étudiants désirant s’inscrire en Master, en licence professionnelle ou qui souhaitent procéder à une VEEPAP (validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels).Comme l’année dernière, les procédures de candidatures et d’inscriptions seront entièrement dématérialisées sur le site demarches-simplifiees.fr et ouvertes selon les calendriers suivants.L’UPF précise que toutes les informations et les liens vers les démarches seront disponibles prochainement sur leur site ( www.upf.pf ).