L'UE renforce sa coopération avec la région Asie-Pacifique

PARIS, France | AFP | mardi 22/02/2022 - Les Vingt-Sept Etats membres de l'UE ont renforcé mardi leur partenariat avec les pays de la région Asie-Pacifique, face à la montée en puissance de la Chine dans cette région.



Les ministres des Affaires étrangères de l'UE et de plusieurs pays de la région, réunis à Paris pour le premier "Forum pour la Coopération dans l'Indo-Pacifique", ont convenu d'une série de projets dans la connectivité, la lutte contre les dérèglements climatiques ou le numérique.



Ils ont aussi approuvé une présence coordonnée des marines européennes dans les mers et détroits de la zone, au coeur du commerce mondial, dont certaines parties sont ouvertement revendiquées par la Chine, provoquant une remise en cause du principe de libre circulation maritime.



"Nous voulons nous aider mutuellement à échapper aux pièges de la dépendance dans lesquels les stratégies d'emprise et certaines visées hégémoniques pourraient nous enfermer, ou enfermer les Etats de l'Indo-Pacifique dans des partenariats obligatoires", a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, sans jamais citer la Chine.



"Ce n'est pas une alliance militaire contre quiconque, c'est une manière de renforcer notre présence et de coordonner nos moyens pour pouvoir agir dans un monde dans lequel nous faisons face à de plus en plus de défis sécuritaires", a renchéri le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell.



"La stratégie Indo-Pacifique de l'UE ce n'est pas une stratégie antichinoise. Elle n'est contre personne, elle est pour le développement partenarial entre l'Indo-Pacifique et l'Union européenne, qui respecte la souveraineté de chacun", a insisté le ministre français des Affaires étrangères.



"C'est une proposition de développement alternative qui est destinée à rassembler", a-t-il ajouté, en justifiant l'absence de son homologue chinois à Paris par le fait qu'il existe d'autres forums de discussion entre l'UE et la Chine.



La France, très présente en Asie-Pacifique autour de plusieurs groupes d'îles, appelle l'UE à être plus présente dans cette région stratégique au nom de la souveraineté européenne.



Elle y avait fait de l'Australie un de ses alliés prioritaires, notamment en signant avec Canberra un contrat prévoyant la fourniture de sous-marins. Mais ce contrat a été dénoncé de manière spectaculaire par l'Australie qui a dans le même temps renforcé son alliance avec les Etats-Unis et Londres, avec la création d'AUKUS.