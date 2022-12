L'UE interdit des sirops pour la toux potentiellement dangereux

La Haye, Pays-Bas | AFP | vendredi 02/12/2022 - Les sirops pour la toux contenant de la pholcodine vont être interdits dans l'Union européenne car ils peuvent provoquer une réaction allergique très dangereuse en cas d'anesthésie générale, a annoncé vendredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).



Ces sirops, destinés à traiter la toux sèche aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, peut être dangereux même s'il a été consommé longtemps avant l'anesthésie.



"L'usage de la pholcodine dans les 12 mois précédents peut provoquer, au moment de l'anesthésie générale, une réaction anaphylactique", une "réaction allergique soudaine, sévère et pouvant provoquer la mort", a précisé l'EMA dans un communiqué annonçant sa décision, qui sera appliquée dès son approbation administrative.



Ces médicaments, utilisés depuis les années 1950, étaient encore récemment vendus en Belgique, en Croatie, en France, en Irlande, en Lituanie, au Luxemboug et en Slovénie, notamment sous les marques Dimetane, Biocalyptol et Broncalene.



Les autorités sanitaires françaises avaient toutefois indiqué dès septembre que l'autorisation de mise sur le marché de ces sirops avait été retirée, et que ceux déjà en place dans les pharmacies ou centres de santé seraient retirés de la circulation.



En avril 2020, au plus fort de l'épidémie de Covid, dont la toux sèche était un des principaux symptômes, elles avaient également recommandé de ne pas utiliser ce type de sirops.