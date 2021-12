L'OPT gonfle encore son offre mobile

Nouméa | LNC | lundi 27/12/2021 - Chaque année, l'OPT augmente le contenu de ses offres “pour répondre aux usages croissants de ses clients”. À partir du 1er avril, les nouveaux forfaits comprendront une quantité largement supérieure d'Internet mobile et la vitesse de navigation devrait augmenter. Un forfait “appels illimités” sera également lancé.



Plus de voix et d'Internet



La gamme des forfaits M évoluera l'année prochaine. “Pour plus de simplicité”, quatre offres (au lieu de six) seront proposées à partir du 1er avril. Le quota de données Internet sera fortement augmenté pour tous les forfaits. Le forfait d'entrée de gamme, à 1 000 Fcfp par mois TTC (990 actuellement), comprendra 1 gigaoctet (Go) de données mobiles et 1 heure d'appels, soit le double de l'offre précédente, et comprendra toujours les SMS illimités. L'offre à 6 000 Fcfp par mois (5 900 actuellement) inclura 25 Go contre 15 précédemment, et toujours 5 heures d'appels.

Pour les clients qui paient actuellement 990 ou 5 900 Fcfp pas besoin d'effectuer une démarche, l'augmentation des capacités du forfait se fera automatiquement. Pour les forfaits qui disparaîtront (1900, 3 900 et 7 900 Fcfp), les services de l'OPT contacteront les clients pour “étudier leur consommation et leur présenter les options disponibles”.

Les remises en fonction de l'âge resteront en vigueur : ce sera toujours -20 % pour les 18 à 25 ans et les plus de 60 ans.



Un forfait appels illimités



L'OPT commercialisera aussi un nouveau forfait haut de gamme, le premier à inclure des appels illimités en Calédonie, vers les téléphones fixes comme les mobiles, ainsi que 100 Go d'Internet. Le tout pour 10 000 francs par mois, soit une forte augmentation de capacité par rapport au forfait premium actuel (20 heures et 60 Go pour 12 900 Fcfp par mois.)



Une navigation plus rapide



Pour l'ensemble des offres mobiles, la navigation sur internet devrait être plus rapide. Le débit Internet maximal progressera fortement. De 30 mégaoctets (Mo) par seconde en téléchargement “descendant” (du réseau vers le téléphone) et 5 Mo en “montant”, les capacités passeront respectivement à 150 et à 30 mégaoctets par seconde.

“On ouvre au maximum des capacités du réseau”, explique l'OPT, qui a entamé une “densification du réseau 4G afin d'absorber les débits supplémentaires”. L'opération a commencé l'année dernière et se poursuivra en 2022.



Recharges Internet : moins chères



La gamme de l'Internet mobile à la carte (“Top up”) sera également modifiée au 1er avril. Celle à 800 Fcfp ne comprendra plus 500 Mo mais 1 Go (deux fois plus). Celle à 1 200 Fcfp apportera 5 Go et non plus 1 Go. Une troisième recharge est créée “pour répondre aux besoins des clients les plus consommateurs” : 10 Go pour 200 Fcfp.



Une appli pour suivre sa consommation



L'OPT compte mettre en place au deuxième semestre 2022 “une série d'évolutions très attendues par les clients calédoniens” et “proches des standards internationaux”. Le premier exemple : une application Mobilis, qui “apportera de nombreuses fonctionnalités pour simplifier la vie du client” : suivi en temps réel de la consommation d'appels, de SMS, d'Internet mobile, du montant de la facture, ou encore la possibilité de recharger du crédit Liberté par carte bancaire.

L'Office réfléchit par ailleurs à commercialiser fin 2022 un service permettant de transférer du crédit entre deux numéros de téléphone, ainsi qu'un service d'avance de crédit “permettant à un client de continuer à utiliser temporairement son téléphone malgré le manque de crédit”, avant une déduction au prochain rechargement.