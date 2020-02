L'OPT demande 16 millions à Jean-Alain Frébault

En effet, l'OPT court après ces sommes depuis lors. Après avoir saisi le juge judiciaire en 2011, celui-ci s’est finalement déclaré incompétent en… aout 2017 ! Restait donc l'opportunité de saisir la juridiction administrative. Ce que l'OPT fait en octobre 2019 demandant notamment que soit constatée “la mauvaise foi et la résistance abusive” de l'ex-PCA. Ecartant les motifs de prescription quinquennale de la dette mais également celui de forclusion, le rapporteur public s'est penché plus longtemps sur l'exception d'illégalité soulevée par la défense. D'un coup de fouet, le magistrat a cependant conclu que Jean-Alain Frébault “ne pouvait pas ne pas ignorer qu'il avait une dette envers l'OPT”, relevant notamment qu'il avait évoqué le point lors d'une audience foraine au tribunal de Nuku Hiva le 28 août 2017 et en avait donc bien connaissance.

Fort de ce travail d'archéologie judiciaire, le rapporteur public a conclu à sa condamnation à reverser 16,1 millions de Fcfp indûment perçus auxquels s'ajoutent désormais des intérêts. Son avocat a plaidé que, s'agissant de son rôle de représentation des filiales en société anonyme, il s'agissait de relations de droit privé et non de droit public rendant le TA non compétent. La suite au prochain épisode, à savoir une décision de la juridiction dans deux semaines.