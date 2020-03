L’OPH s’organise face au coronavirus

En ce qui concerne les locataires des lotissements gérés par l’OPH, l’Office explique que les réclamations seront traitées et priorisées par téléphone au 40 54 28 80 pour Pirae et au 40 54 74 10 pour Taravao. Les locataires peuvent également adresser leurs réclamations via courriel à [email protected] et [email protected]