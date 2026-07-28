

L’OPH redresse ses finances

Tahiti, le 20 août 2026 - Trois ans après un coup de pouce providentiel du Pays d’un milliard de francs pour lui permettre de poursuivre ses missions, l’Office polynésien de l’habitat (OPH) annonce par communiqué avoir redressé ses comptes. Le budget 2025 serait, selon l’établissement public, en résultat positif, sans subvention d’équilibre.





Réuni ce vendredi 14 août, le conseil d’administration de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) a approuvé les comptes de l’exercice 2025. Alors qu’un retour à l’équilibre était initialement attendu pour 2026, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) clôture finalement l’exercice 2025 sur un résultat positif. Une première depuis plusieurs années, et ce sans recourir à une subvention exceptionnelle du Pays.



Ce résultat est présenté comme le fait d’une “transformation engagée depuis deux ans par l'ensemble des équipes de l'Office : réorganisation profonde de l'établissement, refonte des méthodes de travail, nouvelle gouvernance budgétaire”, explique l’OPH dans son communiqué.



“Ce résultat, c’est celui de toute une équipe”, explique Marc Ah Tchoy, directeur général de l’Office dans la publication diffusée jeudi. “À tous les niveaux de l’Office, chacune et chacun s’est mobilisé pour rétablir une gestion rigoureuse et remettre l’OPH sur une trajectoire saine. (…) Nous pouvons être fiers de cette première étape, même si beaucoup reste à faire et que la situation demeure fragile”, poursuit le directeur général qui estime que pour “pouvoir agir concrètement, il fallait d’abord redonner à l’Office de la visibilité et des marges de manœuvre, alors que la question de la pérennité de son modèle économique n’avait jamais réellement été posée”.



En deux ans, cet établissement public qui agit comme le principal opérateur public et bailleur social de la politique du logement en Polynésie française assure avoir reconstruit des fondations plus solides afin de pouvoir “à nouveau pleinement assumer les nombreuses missions qui lui sont confiées”. “Nos activités sont loin d’être simples, mais notre objectif reste de construire rapidement plus de logements, de mieux entretenir notre parc et de débloquer l’accession à la propriété”, conclut Mike Ah Tchoy.

Beaucoup d’économies, quelques recettes L’OPH, pour donner suite à plusieurs actions dans sa feuille de route 2024-2028, a pris de l’avance dans son planning de redressement. + 282 millions de francs en clôture de l’exercice de l’année dernière, et un résultat net positif de + 218 millions de francs, “sans recourir à une subvention d’équilibre du Pays”, s’enorgueillit l’Office, qui pourrait être un des seuls Epic du Pays à ne pas dépendre du budget de la collectivité pour pouvoir survivre.



Pour y parvenir, l’OPH assure avoir fait des économies au niveau de ses charges (3,28 milliards de francs contre 4,65 milliards de francs en 2023), réduit sa masse salariale (55,7 % de son budget contre 58,3 % en 2024) et mieux géré ses dépenses de fonctionnement grâce “notamment à la nouvelle méthode d’élaboration de notre EPRD basée sur des budgets par service et par direction”.



L’établissement public explique aussi, pour témoigner du redressement de ses comptes, avoir augmenté ses recettes “tout en gardant à l’esprit que nous demeurons fortement dépendants des budgets votés par le Pays en début d’année en faveur du logement social”.



De plus, le réajustement des forfaits Fare, validé en juillet 2025, devrait faire sentir son plein impact à partir de l’exercice 2026. En complément de ses recettes, la livraison des nouvelles résidences Faatiamai, La Dorsale et Teavaava porte les loyers quittancés à 1,43 milliard de francs par an, contre 1,37 milliard en 2024.



Reste désormais à l’OPH à maintenir le rythme. Les économies réalisées plus l’augmentation des recettes lui permettent d’être excédentaire sur une année. Les années suivantes seront-elles identiques, une fois ces économies faites ? Cela reste à démontrer.



“L'Office se donne aujourd'hui les moyens de poursuivre cette trajectoire et de remplir pleinement sa mission de service public et de préparer les prochaines étapes de son développement, au service du logement des Polynésiens”, annonce en communiqué cette communication de l’OPH.



En juin 2026, le collectif budgétaire confirmait la poursuite du soutien au logement social, avec plus de 8 milliards de francs consacrés à l'Office polynésien de l'habitat. L’année dernière déjà, l’OPH affichait un résultat d’exploitation excédentaire de 735,9 millions de francs, grâce à la subvention exceptionnelle de 1,138 milliard de francs du Pays, débloquée en fin d’année pour permettre à l’établissement de régler ses fournisseurs et d’éviter l’asphyxie de sa trésorerie. Sans ce soutien, le résultat net serait resté négatif et la situation comparable à celle de 2023, marquée par l’accumulation des impayés et une trésorerie exsangue.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 20 Août 2026 à 19:09 | Lu 85 fois



